GrossetoFiere, Marras replica a Vivarelli Colonna e Breda: “Tono di sfida che non raccolgo”

“Riceverò volentieri il presidente della Provincia di Grosseto ed il presidente della Camera di commercio, con il quale abbiamo avuto scambi proficui di idee anche di recente, per ascoltarli e confrontarmi con loro liberamente ed apertamente“.

A dichiararlo è Leonardo Marras, assessore regionale all’economia e al turismo.

“Il tono dell’invito, però, è di una sfida che non raccolgo, soprattutto perché mi resta difficile mantenere le promesse che altri vorrebbero che io facessi. Sono abituato a mantenere quelle che faccio io – commenta Marras –. Non ho mai avuto bisogno di suggeritori di idee; anzi, spesso le mie sono diventate le battaglie orgogliose di altri che se ne sono impossessati attribuendosele per poi mostrare limiti nell’esecuzione ed abbandonare i progetti al palo. A tal proposito, sono molto preoccupato della fine del polo tecnologico dell’agroalimentare di Rispescia; e lo sono ancora di più oggi che mi occupo del sistema del trasferimento tecnologico regionale e manca all’appello proprio un nodo fondamentale dell’economia toscana che la Regione, ormai da 10 anni, ha deciso di collocare in Maremma“.

“A chi non è riuscito a mantenere le proprie di promesse – conclude Marras –, ed evidentemente sono tante e gli avanzano al punto di volerle scaricare a Firenze, suggerisco di lasciarle a Grosseto, in una stanza, per rifletterci su”.