Economia, Leonardo Marras: “Toscana leader nell’attrazione di investimenti”

“I progetti di investimento in Toscana, dal 2015 al 2019, sono stati 403 per un valore complessivo di 10,8 miliardi; un risultato che conferma il valore paesaggistico, culturale ed economico dei nostri luoghi e di chi ha saputo promuoverli davvero“.

A dichiararlo è Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana e candidato al Consiglio regionale, a margine dell’iniziativa di questa mattina a Campiano, nel comune di Montieri.

“La piattaforma ‘Invest in Tuscany’ in questo ha svolto un ruolo fondamentale ed è, senza dubbio, una delle scommesse vinte dalla Regione Toscana – ha spiegato Marras –; negli anni l’attrazione di investimenti è diventata una vera e propria politica industriale: ha funzionato come leva di crescita aggiuntiva ed è riuscita a sostenere trasformazioni“.

“Invest in Tuscany” è uno ‘sportello’ snello e con una ricetta semplice, ma efficace: dare risposte veloci, risolvere problemi e diventare punto di riferimento credibile a disposizione di chi è già in Toscana e vuole crescere e di chi in Toscana vuole venirci, aiutando gli uni e gli altri a farsi strada nella ragnatela della burocrazia e delle competenze ripartite spesso tra più amministrazioni.

“Siamo leader nell’attrazione di investimenti perché ci abbiamo creduto veramente – ha proseguito Marras –, la nostra regione è la prima in Italia che favorisce nuove iniziative d’impresa ed il caso di Campiano è un chiaro esempio che anche in Maremma si può fare e funziona. Come ho detto più volte rappresenta il successo di un’area cosiddetta marginale, ma che, nei fatti, dimostra di non esserlo e di voler concretamente investire nello sviluppo e nel futuro”.