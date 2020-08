Agricoltura, Marras: “Procedure più semplici per i nuovi invasi e abbattimento sanzioni per quelli esistenti”

“Gli invasi in agricoltura sono fondamentali e lo sappiamo bene, per questo abbiamo fatto una legge, approvata poche settimane fa, per semplificare le procedure di realizzazione dei nuovi invasi ed abbattere le sanzioni per la regolarizzazione degli esistenti”.

A dichiararlo è Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana e candidato al Consiglio regionale, intervenuto ieri a Scansano al convegno promosso dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano.

“Una norma con cui andiamo incontro agli agricoltori innalzando notevolmente lo sbarramento dell’acqua, che passa da 5mila a fino 20mila metri cubi per i nuovi invasi in collina, per cui la procedura viene fortemente semplificata. Faccio un esempio per rendere più concreto il beneficio introdotto da questa modifica: un invaso da 20mila è sufficiente per l’irrigazione di soccorso di un vigneto da 10 ettari – ha spiegato Marras -. Ne ho parlato ai produttori di Morellino che hanno partecipato al convegno, ma è importante far conoscere a tutti questa legge perché sono certo aiuterà tantissimi imprenditori agricoli del territorio”.