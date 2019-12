Geotermia, Marras: “No al progetto di centrale a Montenero, danni irreparabili all’ambiente”

“Sono contrario alla realizzazione della centrale geotermica prevista dal progetto Montenero. Lo sono sempre stato e oggi ribadisco la mia posizione presentando un atto che esprime un indirizzo chiaro e che è già stato sottoscritto anche dai capogruppo di Sì Toscana a Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Articolo 1-Mdp e dalla vice capogruppo del Partito Democratico“.

A dichiararlo è Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana.

“Sono contrario perché i benefici che potrebbe portare una centrale geotermia a media entalpia sono nettamente inferiori ai danni che provocherebbe al sistema economico dell’area – spiega Marras -. Costruire un impianto nel bel mezzo della campagna di Montenero d’Orcia vorrebbe dire svalutare drasticamente il contesto paesaggistico che è il punto di forza delle imprese esistenti: realtà aziendali, per lo più dell’agroalimentare e del turismo, di piccole e di grandi dimensioni, che danno lavoro complessivamente ad oltre 2000 persone. Credo che il punto centrale della questione sia proprio questo. È utile ricordare che il progetto Montenero è un cosiddetto ‘progetto pilota’ ,quindi di competenza ministeriale e non regionale, ma in questi anni in Regione abbiamo fatto molto per regolamentare il settore dell’energia geotermoelettrica ed è sugli strumenti che ci siamo dati che dobbiamo far leva per rafforzare questa nostra posizione. Prime tra tutte le linee guida con cui si è tracciato il quadro generale, poi le Aree non idonee individuate dai singoli Comuni (per le quali l’iter di approvazione è in fase finale) e, infine, i principi richiamati nella legge regionale: tutela dell’ambiente e del lavoro, più controlli, maggiore capacità tecnologica, requisiti più stringenti per i concessionari, obbligo per quest’ultimi di sviluppare attività collaterali”.

“Con questa mozione – aggiunge Marras – vogliamo esprimerci nuovamente come Consiglio regionale e dare alla Giunta un indirizzo chiaro che possa a sua volta rafforzare la decisione di negare l’intesa all’autorizzazione ministeriale. Ringrazio i colleghi delle altre forze politiche, oltre al Pd, che hanno già sottoscritto l’atto e auspico che altri vogliano aggiungere la propria firma, maggiore è la condivisione maggiore è la forza della nostra voce“.

“Proprio stamani abbiamo incontrato la sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico Alessia Morani – conclude Marras –, con la quale abbiamo parlato, oltreché della reintroduzione degli incentivi nel decreto sulle rinnovabili, anche del progetto Montenero: presto organizzerà a Roma un incontro dedicato. La partita non è ancora chiusa. La ringrazio davvero per questa opportunità, confrontarsi direttamente con il Ministero sarà importantissimo per far emergere le motivazioni che ci spingono, da sempre, a dire no a questo impianto“.