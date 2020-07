Geotermia, la Regione nega l’intesa sul progetto della centrale di Montenero: il plauso di Marras

“C’è una buona e una cattiva geotermia, a progetti sbagliati si deve dire no.

Paesaggio, ambiente, sviluppo: tre parole che hanno guidato il nostro impegno in questi cinque anni per dare alla Toscana una nuova regolamentazione sulla geotermia. Il progetto Montenero d’Orcia non risponde a nessuno di questi obiettivi, è un progetto sbagliato. Così come lo erano i progetti nei comuni di Cinigiano e Seggiano, incoerenti con le vocazioni del territorio.

Insieme alla comunità, alle imprese, all’amministrazione di Castel del Piano guidata dal sindaco Franci, abbiamo sempre detto un secco ‘No’ alla realizzazione di quella centrale.

Oggi, con l’approvazione della delibera della giunta regionale che, in coerenza con le aree non idonee che permettono una pianificazione equilibrata del territorio, nega l’intesa al Ministero per l’autorizzazione del progetto possiamo mettere definitivamente la parola fine a questo capitolo”.

Così Leonardo Marras, capogruppo Pd in Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook annuncia l’approvazione della delibera della giunta regionale che nega l’intesa al Ministero per l’autorizzazione del progetto Montenero d’Orcia che prevede la realizzazione di una centrale geotermica nel comune di Castel del Piano.

Il commento del Pd di Castel del Piano

“A Montenero d’Orcia la geotermia non s’ha da fare – si legge in un comunicato del Pd di Castel del Piano -. Finalmente, dopo anni di discussioni e di preoccupazioni, si è posta la parola fine a quello che era un progetto che aveva contro tutto il territorio. L’approvazione della delibera della giunta regionale che, in coerenza con le aree non idonee, nega l’intesa al Ministero per l’approvazione del progetto, mette definitivamente la parola fine al capitolo geotermia a Montenero d’Orcia. Ed il merito è del Partito Democratico“.

“Se si lavora bene i risultati arrivano, e questo è uno di questi casi – afferma Federico Badini, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Castel del Piano -. Per anni abbiamo ribadito la nostra contrarietà a questo progetto. Dai primi passi mossi con la giunta Franci, fino a questo risultato, è evidente che la nostra battaglia era in buona fede. Il lavoro fatto in regione dal capogruppo Leonardo Marras è stato encomiabile, ci tengo a ringraziarlo personalmente perchè ha sempre seguito le richieste del territorio“.

“Sin da quando è stato presentato il progetto l’amministrazione Franci mise in piedi un grande lavoro per bloccare tutto, d’intesa con i cittadini e le imprese, aprendo subito un canale con la Regione Toscana tramite Leonardo. Nei mesi scorsi il nostro lavoro non si è fermato – continua Badini –, abbiamo girato i poderi per parlare con i proprietari coinvolti, abbiamo incontrato l’assessore Fratoni, abbiamo ribadito più volte la nostra posizione. Abbiamo fatto un grande lavoro che oggi ci ha portato un enorme soddisfazione“.

“In molti non avevano fiducia, in molti guardavano dalla finestra sperando in un fallimento da poter usare a scopi politici. Noi oggi portiamo a casa un risultato fondamentale per il territorio, un risultato che ci fa felici di fare politica e che, ringraziando ancora Leonardo – conlcude Badini -, festeggeremo quanto prima con i cittadini di Montenero d’Orcia“.