Fase 2, Marras: “Il decreto non soddisfa, ma la Toscana può essere d’esempio” – VIDEO

“Come toscani non siamo e non possiamo essere soddisfatti del decreto del Governo sulla cosiddetta fase 2: avevamo chiesto di anticipare alcune aperture, non c’è stato concesso e leggiamo, invece, una spalmatura della progressione alla ripartenza che è troppo lunga“.

A dichiararlo è Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Ovviamente condivido appieno la necessità di scaglionare le riaperture, il ‘tutto e subito’ sarebbe sbagliato e pericoloso – spiega Marras –. Ma serviva più coraggio, a partire dalla considerazione delle condizioni reali di salute delle comunità e quindi dalla conseguente differenziazione tra le varie Regioni. Ci adegueremo a quanto disposto, ma continueremo a chiedere maggiore autonomia e io stesso chiederò al presidente Rossi di continuare con le ordinanze come ha fatto fino ad oggi perché si possano sfruttare gli spazi lasciati dal decreto e permettere il riavvio anticipato di altre attività”.

“Al contempo, credo che dai nostri Comuni possa venire un buon esempio su come affrontare questa fase così incerta e diversa dal solito – prosegue ancora Marras –. Penso alla riorganizzazione degli spazi pubblici con il doppio obiettivo di aiutare le attività e sperimentare nuove forme di didattica. Riguardo al settore della ristorazione: questo è il momento, come dicevo già, di assumersi la responsabilità collettiva di suggerire insieme le regole per la ripartenza, ma potremmo fare di più. Ad esempio, trasformare i centri delle nostre città e dei nostri paesi, dove solitamente si concentrano maggiormente queste attività, limitando la circolazione delle auto con zone 30, ovvero sensi unici limite di velocità a 30 km/h e privilegio alle bici e al percorso pedonali; spostando gli stalli dei parcheggi per recuperare spazi e dare così la possibilità, magari gratuitamente per questo periodo, ai locali di espandersi il più possibile affinché l’estate possa esser vissuta al massimo, seppur con le dovute limitazioni, e fuori più che dentro ai locali”.

“Infine, ma non ultima per importanza, la scuola. È giusto avere prudenza, anche e soprattutto in questo campo, ma pensare di catapultare a settembre bambini e ragazzi a scuola dopo mesi e mesi di lontananza delle aule e dalla socialità tra pari è sbagliatissimo. Anche il fare scuola non avrà più lo stesso significato, sarà una modalità nuova in cui si integreranno metodi classici e didattica a distanza, per questo dico: sperimentiamola noi. Anche in questo caso, mettiamo a disposizione gli spazi pubblici per provare soluzioni nuove sia di socializzazione che di educazione – termina Marras -. Noi in Maremma abbiamo molti più spazi rispetto ad altre realtà, ripensiamoli prima di tutto per affrontare la pandemia, ma anche per cambiare il modo di vivere le nostre città”.