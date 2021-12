Due Mari, Marras e Spadi: “Bene appalto lotto 9, adesso i tempi siano rispettati”

“Positiva la notizia del via all’appalto per i lavori sul lotto 9 della Grosseto-Fano, il commento inevitabile è ‘finalmente’! Come tutti ben sappiamo si tratta di una strada fondamentale per la viabilità della nostra provincia e dell’intera Toscana del sud, la cui funzionalità ha ripercussioni sull’economia e sul turismo dell’area oltreché, ovviamente, sulla sicurezza”. Così Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, e Donatella Spadi, consigliera regionale.

“Adesso l’auspicio è che vengano rispettati i tempi per la realizzazione dei lavori così da avere, in pochi anni – spiegano Marras e Spadi –, una strada moderna e sicura“.