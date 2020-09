Trasporto scolastico, Marras: “Bene proposta di Confartigianato per usare risorse Regione”

“Trovo la proposta di Confartigianato una buona soluzione per usare al meglio le risorse regionali. Stiamo facendo il possibile, entro le competenze della Regione, per facilitare il rientro a scuola e lo stanziamento di 3 milioni di euro per rafforzare il trasporto scolastico va in questa direzione. Le risorse hanno l’obiettivo di integrare il trasporto pubblico con altre soluzioni che permettano più agevolmente possibile la mobilità degli studenti, quindi ben vengano proposte come quella di Confartigianato“.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana e candidato del Pd al Consiglio regionale, commentando la nota di Confartigianato Grosseto che mette a disposizione del trasporto scolastico mezzi di aziende private.