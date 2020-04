Riapertura ristoranti e locali, Marras: “Si mettano a disposizione gli spazi pubblici”

“Oggi moltissimi gestori di ristoranti e bar in tutta Italia hanno simbolicamente consegnato le chiavi dei loro locali ai sindaci, anche in Maremma. Un gesto forte, d’impatto, un grido che non può rimanere inascoltato. Condivido le loro preoccupazioni, nelle ultime settimane ho parlato con molti di loro e, come per tante altre categorie, la paura di non farcela è tanta, ma allo stesso tempo è forte la determinazione a non mollare.

Rilancio la proposta che ho fatto pochi giorni fa: usiamo anche gli spazi pubblici delle nostre città, dei nostri paesi, per sostenere le attività economiche. Diamo loro nuovo suolo pubblico su cui sistemare i tavoli, senza chiedere in cambio nessuna tassa, ma offrendo la possibilità di ampliare i coperti all’esterno dei locali e di poter vivere al meglio possibile la stagione estiva all’aperto e nel pieno rispetto delle distanze anti-contagio.

Mi rivolgo ai sindaci che hanno la competenza sul suolo comunale: prendete in considerazione questa ipotesi che potrebbe rivelarsi una buona modalità per riorganizzare e cambiare il modo di vivere i nostri amati centri.

Invito anche tutti gli operatori del settore e le associazioni che lo rappresentano ad avanzare proposte per un patto di sicurezza che garantisca la massima tutela a clienti e lavoratori e, al contempo, la più ampia libertà affinché l’andare a cena fuori non sia vissuto con ansia, ma continui ad essere un momento di serenità e un’esperienza unica di vita sociale.

Non possiamo permetterci che ci siano soltanto le regole imposte dall’alto. E solo ascoltando gli operatori potremo stilare un codice adeguato, sicuro e di buon senso”.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook.