“Leonardo da Vinci un genio…di cuoco”: inaugurata la mostra al Parco della Maremma

Questa mattina è stata inaugurata, all’ex frantoio, al centro visite del Parco della Maremma, la mostra, formata da 14 pannelli bilingue (italiano/inglese), dal titolo “Leonardo da Vinci un genio…di cuoco“, curata da Elisabetta Del Dottore ed organizzata dalla Ati Guide di Maremma.

L’esposizione racconta il grande genio di Leonardo, in occasione dei 500 anni dalla sua morte, passando dal suo guardaroba, alla sua biblioteca, fino ad arrivare alla sua dispensa. Una mostra informativa, didattica e ricca di curiosità sulla figura di Leonardo.

“Grazie alla lettura dei taccuini di Leonardo da Vinci, una sorta di iPad dei nostri tempi – afferma Elisabetta Dal Dottore, curatrice della mostra –, siamo riusciti ad accedere al suo guardaroba, alla sua biblioteca, alla sua dispensa e, come si dice, il cibo ci comunica molto su chi siamo, attraverso ciò che scegliamo e come lo mangiamo. E Leonardo sceglie di mangiare ‘cose inanimate’ in un’epoca in cui la carne non solo era un lusso, ma anche un simbolo di ricchezza e potere. La mostra ‘Leonardo da Vinci un genio … di cuoco’, formata da 14 pannelli con testo inglese a fronte, ci prende per mano e ci accompagna nelle stanze ‘private’ del genio toscano”.

Durante l’inaugurazione l’Ati ha organizzato una degustazione dei prodotti di alcune aziende che operano all’interno del Parco della Maremma: dal formaggio dell’Agribiologica Le Tofane, all’olio del Frantoio del Parco, passando per l’assaggio del vino della Società Vignaluce.

Fino al 7 gennaio 2020 sarà possibile visitare la mostra, ospitata al Parco della Maremma, attraverso la quale sei potrà approfondire la conoscenza del celeberrimo artista e inventore toscano.

Il luogo dove sono esposte le opere è già di per sé un motivo di visita: l’ex frantoio di Alberese è, infatti, un esempio di archeologia industriale e, proprio per il suo grande interesse, è l’ambiente che l’Ente utilizza per accogliere le esposizioni di artisti locali e non solo, che hanno un legame con il Parco stesso o richiamano tematiche, come in questo caso, che si possono legare alle eccellenze produttive presenti all’interno del Parco della Maremma.

La mostra è gratuita ed aperta tutti i giorni secondo gli orari di apertura del centro visite, dalle 8,30 alle 14.

Elisabetta Del Dottore

Non c’è luogo al mondo che ami più della cucina e la sua vita ha sempre gravitato attorno ad essa. Dopo aver insegnato educazione alimentare per tanti anni, è riuscita finalmente ad andare a cena con il ” Wedding Planner” più famoso del Cinquecento.