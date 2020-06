76 anni fa la liberazione di Grosseto, Culicchi: “Tenere viva la memoria è fondamentale per il futuro”

Ecco il commento del segretario del Pd di Grosseto, Leonardo Culicchi, per ricordare il 76° anniversario della liberazione di Grosseto, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Una bella mostra online dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, dal titolo ‘Grosseto liberata. Storia di un lungo antifascismo e di una Resistenza breve in Maremma’, (https://grossetoliberata.weebly.com), è il modo migliore – scrive il segretario Pd – per celebrare il 76° anniversario della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista il 15 giugno del 1944. Sono convinto che tenere sempre viva la memoria su quei fatti è fondamentale per costruire il nostro futuro e tenere lontano tutti gli inaccettabili tentativi revisionisti che ogni tanto fanno capolino anche tra qualche rappresentante delle istituzioni. Tentativi che hanno l’unico obiettivo di mettere in secondo piano quei valori di solidarietà e uguaglianza che si sono creati durante le sofferenze della dittatura fascista e che sono alla base della nostra Costituzione. Invece è nostro preciso dovere ricordare quanti furono uccisi dalla barbarie nazifascista e ribadire ancora una volta che la democrazia e libertà non furono un regalo, ma valori conquistati giorno per giorno da tanti uomini e donne che hanno sacrificato per la causa comune il loro bene più alto”.

“Non erano eroi – conclude Culicchi –, ma persone che credevano in futuro migliore, ed è quello che dobbiamo fare anche noi in questa fase così difficile per il nostro Paese”.