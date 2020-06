Quasi 300mila euro dal Governo per le ciclabili, Culicchi: “Occasione per cambiare la città”

Via libera ieri dalla Conferenza unificata al Decreto proposto dalla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, del Pd, che stanzia 137,2 milioni di euro ai Comuni da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Grazie a questo decreto, al Comune di Grosseto arriveranno fondi per un totale di 292.181 euro in due anni: 109.521 euro nel 2020 e 182.660 euro nel 2020.

“Una gran bella notizia – ha commentato con soddisfazione Leonardo Culicchi, segretario del Pd di Grosseto -, grazie a questo finanziamento potremo chiudere finalmente la ciclovia che passa attraverso il ponte sull’Ombrone e che collegherà Grosseto con Marina, Principina e il Parco dell’Uccellina. Un biglietto da visita straordinario per i turisti amanti delle due ruote, ma anche una grande opportunità per promuovere forme di mobilità sostenibile che favoriscano una migliore qualità della vita ai nostri cittadini”.

“Ma non solo – ha aggiunto Culicchi –, sarà questa l’occasione per mettere in sicurezza quelle piste ciclabili cittadine ‘disegnate per terra’ e poco sicure per ciclisti e pedoni. Questi sono i progetti e i piani che possono contribuire a cambiare una città e rimettere in moto un percorso virtuoso alla ricerca di un economia perduta”.

“Sono anche certo che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna saprà approfittare dell’occasione, mettere da parte il suo ego ammettendo che una volta tanto, quando si lavora su una visione, guardando al futuro e non solo al quotidiano, possono capitare occasioni come queste che fanno fare uno scatto alla città e a tutto il suo territorio“, ha concluso il segretario del Pd di Grosseto.