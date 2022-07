“L’Eneide di Didone”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

Nella splendida cornice del castello di Scarlino, lunedì 25 luglio, alle 21.30, andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna “Letteratura & Teatro”: “L’Eneide di Didone“, dall’omonimo romanzo di Marilù Oliva.

In modo del tutto originale, quella che avrebbe potuto essere la normale presentazione di un libro è stata trasformata in un vero e proprio spettacolo teatrale in cui la voce dell’autrice Marilù Oliva (ormai nome di spicco nel panorama letterario italiano) si alternerà a quella dell’attore Giacomo Moscato (particolarmente noto proprio per i suoi innumerevoli storytell di successo). Al centro della serata vi sarà la storia di uno dei personaggi più affascinanti e discussi della storia della letteratura latina, Didone, appunto, regina di Cartagine, narrata nell’Eneide; il tutto, tuttavia, attraverso tre punti di vista inediti: Giunone, Minerva e Didone stessa. Tre donne, quindi, che sapranno illuminare con una luce nuova e sorprendente la celeberrima vicenda raccontata da Virgilio.

Sul palco ci sarà anche la giornalista Claudia Dondoli, che avrà il compito di incalzare l’autrice con una serie di domande finalizzate all’indagine di una psicologia complessa e niente affatto stereotipata come quella della protagonista.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione.

Produzione: Comune di Scarlino – Assessorato alla Cultura.

Organizzazione: laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio.