“Mare più bello”, Legambiente: “Maremma modello turistico contro il Covid-19”

“Il fatto che la Maremma abbia raggiunto ancora una volta il podio della classifica elaborata da Legambiente e Touring Club Italiano rappresenta allo stesso tempo un punto di arrivo e di partenza“.

A dichiararlo è Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente.

“Il comprensorio Maremma Toscana e quello Costa d’Argento e Isola del Giglio, con capofila rispettivamente il Comune di Castiglione della Pescaia e quello di Isola del Giglio, si sono piazzate nell’ordine al secondo e al quinto posto, dimostrando che le politiche messe in atto dalle singole amministrazioni vanno nella giusta direzione – spiega Gentili -. Parlare di ‘Mare più bello’ significa tenere conto, oltre al criterio strettamente legato alla bellezza e all’unicità del nostro ecosistema, anche di tutta una serie di elementi che hanno a che vedere con la fruizione dei servizi da parte dei visitatori“.

“Le località che fanno parte dei due comprensori hanno dimostrato di essere in grado di avviare politiche concrete a favore della sostenibilità, accettando sfide ambiziose e raggiungendo traguardi che hanno portato la Maremma nel futuro – sottolinea Gentili –. Penso ad esempio agli stabilimenti che hanno detto no alla plastica, sposando la campagna Plastic-free di cui anche la nostra associazione si è fatta promotrice, e penso anche alle grandi battaglie per puntare sulle energie rinnovabili e per proteggere i fragili ecosistemi costieri. A tale riguardo, non posso non fare menzione delle strutture balneari che si sono aggiudicate il titolo di ‘Amici della tartaruga’, avendo preso parte a percorsi di formazione attraverso i quali rendere l’impatto antropico ridotto al minimo. Insomma, la Maremma è pronta per il futuro e mi sento di poter affermare con certezza che queste premesse rappresentano il miglior punto di partenza per affrontare le sfide che ci aspettano”.

“Il Covid-19 ha messo e sta mettendo a dura prova il nostro sistema costiero e turistico. Ciò però non deve rappresentare un ostacolo, bensì un’opportunità. Continuiamo a scommettere con ancora più forza su un turismo slow, sostenibile, sulla mobilità dolce. Così facendo, saremo in grado di affrontare la stagione che sta per iniziare con la giusta prospettiva – termina Gentili -. Un’ultima cosa: facciamo tutti insieme la lotta alla plastica, anche a partire dalle spiagge. Sono più che certo che anche in questo caso troveremo gli operatori del mare al nostro fianco”.