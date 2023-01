Legacoop Toscana, congresso territoriale in città: “Riprendere dialogo con istituzioni locali”

Riprendere il dialogo con le istituzioni locali, così da collaborare insieme per sfruttare al meglio le opportunità che arrivano dal Pnrr.

È la principale richiesta che arriva dal congresso territoriale dell’area di Grosseto di Legacoop Toscana, che si è svolto oggi pomeriggio a Grosseto.

Dopo la relazione del responsabile dell’area Fabrizio Banchi e gli interventi delle cooperative presenti, sono stati eletti i delegati al 14° congresso di Legacoop Toscana, in programma il 30 e 31 gennaio prossimi a Firenze.

Sono 37 le cooperative aderenti a Legacoop Toscana attualmente attive sul territorio grossetano, appartenenti a diversi settori – consumo, produzione e servizi, welfare, agroalimentare, culturmedia – per un totale del valore della produzione, nel 2021, di oltre 157 milioni di euro, circa 70mila soci e più di 1500 dipendenti.

Al congresso territoriale dell’area di Grosseto di Legacoop Toscana hanno partecipato il deputato Marco Simiani, l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras.

“Le cooperative rappresentano oggi in Italia uno strumento decisivo per l’economia e l’occupazione nazionale, svolgendo spesso un ruolo sociale fondamentale per le comunità locali. È quindi necessario che lo Stato sostenga queste funzioni promuovendo strumenti normativi appositi per garantire la continuità e la sostenibilità lavorativa e produttiva delle attività di tali enti che hanno assicurato ed assicurano una funzione mutualistica fondamentale anche nel nostro territorio, così come è accaduto nel corso della pandemia“, ha dichiarato Marco Simiani, onorevole del Pd.