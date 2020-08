Parco dei nonni, la Lega: “Chi c’è dentro la tenda di fronte al punto di primo soccorso?”

Sicurezza al primo posto. La Lega a Follonica non ha dubbi e chiede: “Chi c’è dentro la tenda da campeggio che da tempo staziona nel parco dei nonni, di fronte al punto di primo soccorso cittadino?”

Il responsabile del partito del Golfo, Roberto Azzi, dà voce ai tanti cittadini che sono andati nella sede leghista follonichese, in via Bicocchi 93, a segnalare la questione. “Pare che nei pressi di un grosso deposito dell’acqua, di fronte alla pista di atterraggio dell’elisoccorso, sia da tempo stazionata una tenda da campeggio dove qualcuno abita, visto che ogni tanto ai passanti capita di vedere pure i panni stesi ad asciugare. Ma lì non ci sono servizi igienici. E alcune persone ci hanno allertato sul fatto che quella tenda è lì da tempo”.

Azzi si interroga sul perché quella tenda da campeggio stazioni in quell’area e nessuno di dovere l’abbia fatta rimuovere. “Alcune persone – prosegue Azzi – sono venute a chiederci aiuto, perchè quella zona, specie la strada che collega il quartiere di Cassarello con l’ex Ilva è transitata da molti cittadini, anche in ore serali. E vedere un accampamento improvvisato come quello che è innegabilmente sotto gli occhi di tutti, preoccupa non poco, specie alcuni residenti del quartiere. Anche dal punto di vista igienico-sanitario”.

La Lega Follonica ha come obiettivo principale la sicurezza dei cittadini. E in questo caso pone un interrogativo sul fatto che non si può pensare di tutelare la comunità, senza avere tolleranza zero.