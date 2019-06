Caravaggio, la Lega: “No allo spostamento della tomba, il sindaco ci ripensi”

“Obiettivamente non capiamo le reali motivazioni che hanno spinto il neo-sindaco di Monte Argentario a decidere di spostare, dal luogo dov’è attualmente, la tomba con i resti di Caravaggio, che morì proprio nella splendida Porto Ercole”.

A dichiararlo sono Roberto Salvini e Marco Casucci, consiglieri regionali della Lega.

“Un’idea, lo ribadiamo, che non comprendiamo affatto – proseguono i consiglieri – e che sta trovando diverse e motivate resistenze nella popolazione. Finora la cassa era collocata in un’apposita arca funeraria, facilmente individuabile dai turisti, mentre ora, come detto, il tutto verrà trasferito nel locale camposanto“.

“Il nostro auspicio – concludono Roberto Salvini e Marco Casucci – è che il nuovo primo cittadino ci ripensi, magari convinto dagli stessi residenti che non paiono così entusiasti della scelta di rimuovere la tomba-mausoleo, riconosciuto punto d’attrazione per i villeggianti, del noto artista”.