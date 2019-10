Ospedale Sant’Andrea, la Lega: “Carenze al pronto soccorso, ma la Regione minimizza”

“A seguito di determinate segnalazioni da parte di alcuni cittadini, avevamo predisposto un’interrogazione all’assessore Saccardi per verificare potenziali problematiche presenti all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima“.

A dichiararlo è Marco Casucci, consigliere regionale della Lega.

“Le risposte avute – prosegue il consigliere – tendono a minimizzare o negare del tutto eventuali problematiche e sottolineano, altresì, come, però, sia spesso fondamentale il supporto di medici provenienti da Grosseto. Questo fatto testimonia, in qualche modo, una certa carenza di personale sanitario, pur se si nega, ad esempio, che al pronto soccorso vi sia penuria di medici o infermieri, evidenziando che solamente in inverno, causa picchi influenzali, ci potrebbe essere la necessità d’incrementare l’organico“.

“Insomma – conclude Marco Casucci -, ci riteniamo, quindi, parzialmente soddisfatti dalla risposta avuta sul nosocomio massetano e continueremo, dunque, a monitorare la situazione, dando ovviamente sempre credito ad ulteriori comunicazioni, pervenuteci direttamente dalle persone residenti in zona“.