Orbetello, la Lega: “Un’estate di successo e in sicurezza, bene impegno del Comune”

“Una stagione estiva che si era aperta con tante incognite, dubbi e paure e che invece non solo è andata molto bene, ma non ha creato neppure grosse problematiche sul tema di maggior attualità: la sicurezza dei cittadini e dei turisti”.

Così la Lega, con il responsabile Costa d’Argento Michele Pianelli e la referente di Orbetello Silvia Magi, commenta la stagione estiva che sta volgendo al termine.

“Nella scorsa primavera – affermano i due esponenti del Carroccio –, nell’incertezza generale, come Lega avevamo individuato nella sicurezza dei cittadini, grazie anche ad una provincia di Grosseto toccata marginalmente rispetto ad altre dal Covid-19, di alzare il livello di guardia. Oggi possiamo dire di essere soddisfatti, sia perché avevamo individuato nella salubrità della nostra terra il messaggio giusto da lanciare, sia per i risultati che premiano il litorale grossetano e, nel particolare, della Costa d’Argento rispetto ad altre realtà toscane e italiane dove la crisi si è fatta sentire anche nel turismo”.

Un ringraziamento che Michele Pianelli e Silvia Magi rivolgono anche all’amministrazione comunale di Orbetello.

“Ha fatto un ottimo lavoro – sostengono – ed oggi se ne raccolgono i frutti, Credo che l’attenzione prestata al tema sicurezza sia stata elevata e questo il turista lo ha percepito”.

Una sicurezza che ha visto il suo livello massimo, secondo i due esponenti del Carroccio, nel comizio di Matteo Salvini in piazza Eroe dei Due Mondi a Orbetello. “Il risalto mediatico dato al successo dell’evento, ma anche al rispetto di tutte le norme, anche a fronte di controlli rigidi ed a timori, evidentemente infondati degli avversari politici – sostengono Michele Pianelli e Silvia Magi -, è stato per noi della Lega il coronamento di un’estate importante e di campagna elettorale. L’eco della tappa orbetellana di Matteo Salvini si fa ancora sentire e per noi quella piazza rappresenta una tappa importante di crescita e di radicamento sul territorio, con la voglia di contribuire al successo di Susanna Ceccardi e all’elezione di un candidato Lega della nostra provincia in consiglio regionale. Sarebbe importante per Orbetello e per tutta la Maremma”.