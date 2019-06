Seggiano, la Lega: “Incompatibilità di cariche, il vicesindaco si dimetta dalla Pro loco”

Al primo consiglio comunale di Seggiano, i due consiglieri della Lega, Alviani e Borri, si sono mostrati fin da subito fedeli al loro mandato elettorale, combattendo ogni commistione di cariche.

“Abbiamo sollevato dubbi sulla figura della attuale vicesindaco Pieri – afferma Alviani -, che attualmente riveste anche la figura di presidente della Pro loco. Mentre in merito al consigliere Gigliotti rileviamo con piacere la rinuncia all’esecuzione di un affidamento definitivo ricevuto dal Comune, per la messa in sicurezza del cimitero comunale, ciò non è avvenuto per il vicesindaco. Con grande senso delle istituzioni abbiamo deciso di non proseguire con la constatazione dopo che il sindaco ha affermato che durante la sua legislatura, finché il vicesindaco sarà presidente della Pro loco di Pescina, tale ente non riceverà alcun finanziamento. Ci chiediamo però se questo non sarà un grave danno per l’ente Pro loco stesso, se invece sarebbe stato meglio che lo stesso vicesindaco si fosse dimesso. Ci riserviamo in ogni caso di verificare meglio la posizione del vicesindaco e che il sindaco manterrà la parola data“.

“Dalla minoranza cercheremo di fare il massimo per il Comune, non transigendo però in nessuna questione di dubbia gestione, Seggiano ci ha chiesto questo e non faremo sconti – afferma Salvadori, segretario della Lega Monte Amiata, presente al primo consiglio -. Inoltre, con l’elezione di Alviani all’Unione dei Comuni anche lì avremo una persona che avrà il compito di vagliare bene tutti gli atti che passano da quella istituzione”.