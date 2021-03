Risorse per le imprese, la Lega: “Cosa aspetta il Comune ad assegnarle?”

“Cosa aspetta l’entourage del sindaco Rossi a determinare i criteri ed a destinare le risorse incassate alle attività economiche, artigianali e commerciali del nostro paese?“

A dichiararlo è Gilberto Alviani, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Seggiano.

“Il Comune di Seggiano – osserva Alviani – ha ricevuto ben 56.960,00 euro dallo Stato, rispettivamente 24.411,00 euro per l’anno 2020, 16.274,00 euro per l’anno 2021 ed ulteriori16.274,00 euro per l’anno 2022, denari a fondo perduto da destinare alle nostre imprese, come previsto nel Dpcm del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 4 dicembre 2020“.

“Ciò che ci sorprende – continua Alviani -, anche se ormai l’inerzia dell’amministrazione è evidente a tutta la popolazione, cosi come la ‘latitanza’ del suo primo rappresentante, è come si possa tergiversare su un tema di così tale importanza: sono risorse a fondo perduto che andrebbero a ristorare le nostre attività, già messe a dura prova ormai da un anno, ma ad oggi il niente. La priorità dovrebbe essere, una volta ricevute le risorse, di determinarne subito i criteri di assegnazione attraverso un bando redatto ad hoc non prima però di aver convocato un’assemblea pubblica per capire dai rappresentanti delle nostre imprese quali sono le loro prime necessità ed in quale modo tali risorse sarebbero loro più di aiuto”.

“Ci aspettiamo davvero un cambio di passo, sono passati ormai quasi tre mesi dalla delibera di giunta che individua il Responsabile unico del procedimento, dandogli addirittura mandato di potersi avvalere di un supporto specialistico esterno per eseguire i conseguenti atti di gestione – termina Alviani -. Le nostre attività non si meritano così tanto menefreghismo“.