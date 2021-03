Verso le amministrative, la Lega: “Magi e Pianelli saranno le nostre punte di diamante”

“La Lega si consolida e si ramifica sui territori, ma cresce anche nella sua classe dirigente. Per questo ci complimentiamo con Silvia Magi, neoeletta presidente del Consiglio comunale di Orbetello. Un’elezione che segue di poche settimane la nomina del predecessore Michele Pianelli ad assessore alla sanità della giunta lagunare“.

Così il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi ed il commissario regionale della Lega Toscana Mario Lolini esprimono la loro soddisfazione per gli incarichi dei due esponenti orbetellani.

“Michele Pianelli – ricorda Andrea Ulmi – è coordinatore della Lega Costa D’Argento e da sempre un punto di riferimento del partito nella zona meridionale della provincia. Silvia Magi è la referente per il Comune di Orbetello. Penso che i loro nuovi incarichi diano una ulteriore spinta ad un partito che in riva alla laguna sta crescendo nei numeri e nell’organizzazione e che si prepara ad essere trainante, come lo è a livello provinciale e nazionale, della coalizione di centrodestra e non ho dubbi che sarà riconfermata alla guida del Comune”.

Pianelli e Magi saranno le punte di diamante della Lega nella coalizione di centrodestra. “Gli incarichi che hanno ottenuto in questa parte finale di mandato – afferma Ulmi – sono la base di partenza per il futuro. Come segretario sono molto contento del ruolo che Michele Pianelli e Silvia Magi svolgono, hanno avuto e, sono certo, avranno. Le ultime tornate elettorali hanno confermato una Lega elettoralmente forte sul territorio e che vuole esserlo sempre di più. Dietro i successi passati di Orbetello abbiamo registrato una crescita importante del partito in tutta la zona meridionale della provincia e questo non può che farci piacere”.

Sul nuovo incarico di Silvia Magi e sul ruolo di Michele Pianelli esprime la soddisfazione anche il commissario regionale della Lega Toscana-Salvini Premier Mario Lolini. “Orbetello rappresenta uno dei Comuni più importanti che andranno al voto in Toscana nel prossimo autunno – afferma Lolini –: sono convinto che Michele Pianelli e Silvia Magi, forti dei loro nuovi ruoli, sapranno trascinare la Lega verso importanti traguardi. Come Lega regionale guardiamo con fiducia alla conferma della giunta di centrodestra che ha lavorato molto bene in una realtà che, da sempre, è una roccaforte per il centrodestra grossetano e toscano. E’ proprio dai successi di Grosseto e di Orbetello di fine anni ’90 che ha aperto la strada a nuovi e importanti successi in tutta la Toscana”.