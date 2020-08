Comizio Salvini, la Lega: “Pd teme gli assembramenti perché ai suoi eventi non partecipa nessuno”

“Il Partito Democratico orbetellano non smette mai di sorprendere e se non fosse che hanno pure l’ambizione di voler tornare a governare il nostro Comune, la cosa, più che tragica, sembrerebbe comica”.

A scriverlo è il responsabile della Lega Costa d’Argento Michele Pianelli.

“Ricordo agli esponenti del partito – aggiunge il rappresentante della Lega – che il comizio di Matteo Salvini, leader del primo partito italiano, è un appuntamento elettorale in vista delle prossime votazioni regionali. E’ patetico sollevare la polemica sulla scelta della piazza principale di Orbetello per il suo svolgimento, visto che è la stessa dove due settimane fa ha parlato il segretario nazionale Zingaretti insieme al candidato presidente Giani. So che la cosa può sorprendere molti, dato che all’evento con i due pesi massimi del Pd hanno partecipato una ventina persone, inclusi fotografi e giornalisti. Risulta ancora più strana la preoccupazione dei falsi democratici per il danno subito dai commercianti della piazza per le due ore dell’evento: con la sinistra al governo del Comune si ebbe solo l’aumento delle tasse, con la nostra amministrazione di centrodestra queste sono state ridotte o azzerate le imposte per il suolo pubblico ed i rifiuti, a supporto di tutte le attività danneggiate dalla pandemia, facendo risparmiare loro migliaia di euro”.

C’è poi l’aspetto della sicurezza cui Pianelli tiene. “La piazza – ricorda – è indicata con delibera dal Comune come sede di tutti i comizi elettorali. E’ il Comune stesso che, su richiesta delle formazioni politiche che ne facciano richiesta, provvede all’allestimento di un piccolo palco e alla predisposizione del piano di sicurezza, coordinandosi con le autorità preposte. Visto che l’incolumità dei cittadini sta tanto a cuore ai piddini orbetellani, possono dire quali richieste siano state fatte in Comune per autorizzare, e quali comunicazioni alla Questura, l’incontro con Zingaretti? Non vogliamo pensare che il tutto si sia svolto nel cuore di Orbetello, senza informativa alcuna”.

Da qui Pianelli invita il Pd. “Caro Partito Democratico – termina il suo intervento il responsabile della Lega Costa d’Argento –, invece di preoccuparti solo a parole degli assembramenti, pensa a riempire le piazze dei tuoi militanti per i propri comizi e non contro quegli degli altri. Ricordati che la democrazia è bella quando è partecipata”.

Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi rassicura ulteriormente sull’organizzazione e sulla sicurezza.

“Oltre al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e dell’organizzazione della piazza – spiega Ulmi –, è previsto che tutti indossino le mascherine nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. Gli attacchi del Pd sono l’emblema della politica del ‘sottrarre’, dell’impedire agli altri, del delegittimare e non della proposta come è quella nostra. E’ giunto il momento di cambiare, qui e ora, dunque prendiamoci la Toscana per sostituire la politica delle chiacchiere a quella del fare”.