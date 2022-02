La Lega: “Bene la legge sulla tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione”

“Finalmente si parla di tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione“.

Così il responsabile federale del dipartimento benessere e sicurezza animale della Lega, l’onorevole Filippo Maturi, e la responsabile grossetana dello stesso dipartimento, Lucia Morucci, commentano l’approdo in aula della proposta di legge che prevede l’inserimento di questo tema in Costituzione e su cui il Carroccio voterà a favore.

“Una legge che andrà a tutelare gli animali da affezione e da compagnia – spiega la Morucci –, oltre che quelli tenuti in cattività. Ovviamente cosa ben diversa riguarda la questione del contenimento delle specie selvatiche, come gli ungulati o i predatori, su cui la Lega ha una linea politica ben delineata, anche in tema di contenimento di alcune specie, a tutela dei settori dell’agricoltura e della pastorizia, ma anche volta alla garantire la sicurezza delle persone“.

Sul tema interviene anche l’onorevole Filippo Maturi. “Votare una legge che preveda l’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente e degli animali è una svolta importante, della quale siamo orgogliosi, ma a ciò dovranno seguire leggi concrete – spiega il parlamentare, che è impegnato nella tutela degli animali e del loro benessere -. C’è ancora molto lavoro da fare nel nostro Paese in tal senso, se pensiamo che il Codice civile inquadra gli animali come beni mobili, senza considerare la soggettività dell’animale stesso. Occorre urgentemente una legge che garantisca pene severe e certe verso chi si macchia di crimini orribili contro gli animali, pensare seriamente a una campagna di sterilizzazione per la lotta al randagismo e a misure per bandire l’utilizzo degli animali nei circhi, così come sta avvenendo negli altri Paesi europei”.

“E’ necessaria – conclude Maturi – una rivoluzione culturale, un nuovo approccio alla salvaguardia della biodiversità, un radicale mutamento del nostro rapporto con gli animali, un impegno serio e concreto per contrastare i cambiamenti climatici“.