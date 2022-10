Bonus bollette, la Lega: “Un plauso al Comune, all’assessore Minozzi e al suo staff”

“Come Lega Salvini Premier facciamo un plauso al Comune di Grosseto, al sindaco e, in particolar modo, all’assessore Sara Minozzi e al suo staff per lo stanziamento di 400mila euro per il pagamento delle bollette per chi ha un Isee superiore ai 12mila euro“.

Così il segretario intercomunale della Lega di Grosseto Alessandro Bragaglia e l’intero direttivo commentano il provvedimento annunciato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, di cui si sta occupando l’assessorato al sociale Sara Minozzi.

“La decisione di sostenere le famiglie con Isee superiore a 12mila euro – commenta la Lega – garantisce un aiuto a chi non può usufruire di altri contributi similari e, dunque, rappresenta anche un passaggio di giustizia sociale nei confronti di chi viene colpito duramente dalla crisi, ma non ha un paracadute statale. Allo stesso tempo, la decisione di garantire un contributo in base all’Isee, non è garanzia solo per chi può accedere a quello comunale, ma anche per chi fosse sotto questa soglia e che, quindi, grazie a questo può essere indirizzato ad altri tipi di aiuti di cui al momento non usufruisce”.

Insomma, la Lega ritiene la misura importante in un momento di difficoltà. “La situazione per le famiglie è critica – concludono dal partito – e questa misura, studiata dall’assessore al sociale e dalla sua struttura, ci pare quella più idonea a dare un sostegno concreto”.