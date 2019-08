La Lega maremmana protagonista alla festa regionale: i consiglieri giurano fedeltà al Carroccio

Una rappresentanza di eletti della Lega grossetana è stata protagonista della Toscana Fest, la festa regionale del Carroccio, in corso di svolgimento a Marina di Massa.

I consiglieri comunali hanno giurato fedeltà al partito ed ai suoi elettori di fronte al commissario nazionale Susanna Ceccardi nella prima giornata della tre giorni che sarà conclusa dal segretario federale Matteo Salvini. Insieme ai grossetani erano presenti anche gli eletti delle altre province.

Il giuramento, oltre all’elevato valore simbolico, è stato un momento anche per i rappresentanti istituzionali leghisti per ribadire il loro legame forte con i territori in un concetto federale che caratterizza il partito e la loro funzione di ascolto nei confronti dei cittadini. Inoltre, gli eletti si sono impegnati a portare avanti solo il bene comune e mai quello personale.

Nella tre giorni leghista, oltre ai consiglieri comunali ed agli amministratori maremmani, a Marina di Massa sono stati, o saranno impegnati, anche il segretario provinciale Andrea Ulmi e l’onorevole Mario Lolini, insieme a numerosi militanti del Carroccio che stanno dando un contributo nell’organizzazione dell’evento con un gazebo dedicato alla nostra provincia.