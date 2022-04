Acquedotto del Fiora, la Lega: “Seggiano unico Comune a votare contro il bilancio”

“Un solo no al bilancio dell’Acquedotto del Fiora ed è giunto dal sindaco di Seggiano Rossi, che è sempre più isolato sul territorio, ma anche nel suo partito”.

Così il segretario della Lega Amiata e capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale, Gilberto Alviani, commenta la decisione del Comune di votare contro il bilancio dell’Acquedotto del Fiora.

“Su oltre cinquanta Comuni e con il 93 per cento di presenze – afferma Alviani -, l’unico ad essersi opposto al bilancio è stato quello di Seggiano. Con questo gesto emerge con tutta la sua forza come Rossi, che è anche presidente dell’Unione dei Comuni, sia isolato sul territorio che, evidentemente, rappresenta di nome, ma non di fatto, come presidente della stessa Unione, ma anche nel suo partito che, peraltro, controlla l’Acquedotto del Fiora, esprimendone il presidente e la maggioranza dei membri pubblici del Cda”.

Alviani, dunque, si rivolge direttamente a Rossi. “Vorremmo capire – sostiene il segretario della Lega amiatina – le motivazioni per cui il Ssndaco Rossi è giunto a questa decisione e, soprattutto, come intende giustificare l’isolamento a cui ha condannato il Comune di Seggiano, ci dicono tra lo stupore e anche le critiche dei suoi stessi colleghi e compagni di partito”.