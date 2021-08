Verso le amministrative, la Lega: “Sosteniamo Giancarlo Tenerini”

“La Lega punta su Giancarlo Tenerini come sindaco di Scansano“. Ad annunciarlo sono il commissario regionale e deputato Mario Lolini, il commissario provinciale e consigliere regionale Andrea Ulmi. Con loro i sindaci dei due comuni confinanti, Luca Grisanti di Campagnatico e Diego Cinelli di Magliano in Toscana.

“Come partito – affermano Ulmi e Lolini – abbiamo deciso di ascoltare il territorio e soprattutto quella larga parte di elettorato di centrodestra che, oltre a non riconoscersi nelle due civiche a chiara matrice Pd, l’una, e di sinistra, l’altra, non è convinta della conversione dell’attuale sindaco Marchi che, fino a poco tempo fa era sostenuto dal Partito Democratico e che oggi vira a destra, pur portando con sé elementi che ancora oggi si dichiarano vicini all’assessore regionale Marras ed al governatore Giani”.

Ragioni che hanno spinto la Lega a convergere sul nome di Tenerini. “Una figura, quella di Giancarlo Tenerini, che gode di grande considerazione – affermano Lolini e Ulmi -, ma che soprattutto ha convinto molte personalità che vivono quotidianamente il territorio a candidarsi con lui in un progetto civico, ma con un’identità ben precisa. Crediamo che un partito politico non possa chiedere al territorio i voti, e Scansano con noi ha risposto sempre molto bene, sia alle politiche che alle regionali, e non ascoltarlo quando questo è protagonista con le amministrative. La territorialità è la nostra forza e anche in questa occasione la abbiamo fatta valere”.

Ulmi e Lolini guardano anche ai comuni vicini. “Agli scansanesi delusi dalle ultime amministrazioni targate centrosinistra e Marchi – aggiungono Lolini e Ulmi – chiediamo di guardare ai loro confini, alle amministrazioni di Campagnatico e Magliano, due fiori all’occhiello del centrodestra. Se sono convinti che quei modelli che funzionano e che riscuotono consenso tra la gente sono quelli cui Scansano dovrebbe ispirarsi allora hanno la possibilità di farlo votando Giancarlo Tenerini”.

A Lolini e Ulmi fanno eco i due sindaci Luca Grisanti e Diego Cinelli. “Abbiamo bisogno di un dialogo istituzionale forte con Scansano – affermano i due primi cittadini – e guardiamo con favore a forme di collaborazione che, con Giancarlo Tenerini, potranno crearsi e che possono coinvolgere i tre comuni. Trovarsi in sintonia e collaborare per un’idea comune di territorio, anche allargato rispetto alle singole realtà, è fondamentale per gestire al meglio i servizi. Le esigenze dei nostri comuni vanno al di là del confine territoriale e una sinergia diventa un elemento essenziale. Siamo convinti che da questa candidatura possa partire una futura e proficua collaborazione”.