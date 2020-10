Seggiano, la Lega: “In paese e nelle frazioni regna il degrado, il Comune intervenga”

Gilberto Alviani, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale a Seggiano, si rivolge al sindaco Daniele Rossi lamentando il completo abbandono del paese e delle sua frazioni.

“L’illuminazione pubblica, nonostante l’investimento effettuato, è un disastro, molti lampioni non funzionano, ne citiamo ad esempio solo alcuni come quelli in paese vecchio nei Chiassi, quelli in località casa Ceccherini e addirittura i due lampioni agli angoli del palazzo comunale posti lungo le scale che conducono al parco retrostante l’immobile – spiega Alviani -. Intere località, come Le Piagge, sovente rimangono al buio a causa di improvvisi black out”.

“I vicoli del paese, spesso al buio, sono una latrina a cielo aperto per cani e gatti, pieni di escrementi accumulati da giorni: si veda ad esempio il vicolo della Schiaccia, porta San Gervasio e la via Cupa. In un periodo così difficile – prosegue Alviani – è inaccettabile l’inerzia dell’amministrazione nel porre attenzione a tali aspetti, ma la cosa più grave è che molti residenti nella frazione di Pescina lamentano ormai da tre settimane il mancato funzionamento del telefono fisso. E’ doloroso pensare come l’amministrazione non si faccia portavoce di questo aspetto, pretendendo con forza un intervento risolutivo dal gestore, ma come stia di fatto ‘sul fico a cantare’ aspettando che i cittadini, abbandonati, risolvano il problema da soli. Non basta fare la semplice segnalazione al numero verde o suggerire ai cittadini di rivolgersi ad un legale, ma laddove niente si muove l’amministrazione compatta dovrebbe intervenire. Ci sono persone anziane senza telefono cellulare e adesso, con l’utenza fissa che non funziona, cosa facciamo? Le lasciamo isolate in un periodo come questo?“.

“Nulla significa dichiarare di aver già fatto la segnalazione o dichiararsi non competenti a risolvere il problema: i cittadini non si abbandonano, dobbiamo farci portavoce autorevoli dei loro disagi. Colgo l’occasione – continua Alviani – per suggerire anche un tempestivo intervento di rimessa in ordine dei cimiteri comunali che versano in condizioni imbarazzanti, ciò in virtù anche, ma non solo, della prossima festività dei Santi e la successiva giornata di ricordo dei nostri cari defunti. Auspichiamo che il Sig. Sindaco, esauriti i suoi impegni esterni di lavoro, di agricoltore e di chauffeur al Governatore, con i suoi assessori competenti si prenda carico, come i cittadini si aspettano, della criticità rappresentate. Da parte nostra siamo qua sempre pronti alla sincera collaborazione nell’interesse della collettività”.