Disabilità, dal Governo 467mila euro per le scuole grossetane: il plauso della Lega

“Grazie al lavoro del Ministro della Lega Erika Stefani la Toscana e la Maremma possono disporre di risorse importanti per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado. Giunge così il via libera per l’assunzione di figure fondamentali per l’inclusione degli alunni e per la loro partecipazione alla vita scolastica. In Toscana sono oltre otto milioni e settecentomila euro ad essere stati stanziati, di cui 467mila arriveranno in provincia di Grosseto”.

Così l’onorevole Mario Lolini, commissario regionale della Lega, e il consigliere regionale Andrea Ulmi, commissario provinciale del Carroccio, sui fondi messi a disposizione della Toscana dal Ministro della Lega Stefani.

“L’auspicio – aggiunge Lolini – è che adesso la Regione si attivi e impieghi i fondi nel migliore dei modi e in tempi rapidi. La figura dei professionisti è centrale per gli studenti che necessitano di essere affiancati in un percorso educativo specifico determinante per integrarsi ed esprimere le proprie capacità”.

Il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi, vicepresidente della Terza Commissione Sanità, Sport e Sociale, accoglie con favore la notizia. “Sono risorse importanti per la nostra provincia e per la Toscana -sostiene il consigliere regionale grossetano –. Il Ministro Stefani ha ben lavorato e i risultati si vedono. A me e ai miei colleghi adesso spetta il compito di verificare che la Regione si attivi al più presto per poter dare anche nel concreto risposte ai cittadini grazie alle risorse destinate dal Governo e dal Ministro per la disabilità”.