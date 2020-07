Sicurezza, la Lega: “Confidiamo nell’impegno di Tortorella per portare il Commissariato di Polizia”

“Se qualcuno pensava che l’azione del Commissario avrebbe frenato Follonica è rimasto deluso, così come, molti, forse non sono contenti che il Dottor Tortorella stia risolvendo situazioni che erano ferme da tempo. A questo punto speriamo, e ci appelliamo a lui, affinché riesca a portare in città l’atteso commissariato di Polizia”.

Così il segretario della Lega follonichese Roberto Azzi elogia l’azione del Commissario prefettizio, partendo dall’ultima in ordine di tempo, quella sulle ‘ecoballe’.

“Giusto attivarsi con il Premier Conte per risolvere una situazione grave, con una bomba ecologica che si trova proprio al centro del Golfo – afferma il segretario follonichese del Carroccio –. Ricordo ancora i sorrisi e le risposte del Pd quando sollevai la questione in tempi non sospetti e con l’ex sindaco Benini ancora alla guida del Comune. Mi venne detto che non era di competenza della nostra amministrazione, ma di quella di Piombino. Adesso sono tutti pronti a salire sul carro del Commissario che, giustamente, chiede un ruolo al tavolo di crisi per la nostra città”.

Alessandro Tortorella nella sua attività ha messo in campo altre azioni. “Da quelle collegate all’emergenza Covid, esentando le aziende dal pagamento della Cosap – afferma Azzi –, all’immediata applicazione dei Decreti Sicurezza, per giungere all’estensione delle concessioni ai balneari. Attività, queste ultime, che poteva aver messo in campo l’ex sindaco e che non ha fatto adducendo mille scuse”.

Adesso, però, Azzi chiede uno sforzo in più al Dottor Tortorella. “Mi appello a lui – afferma il segretario della Lega cittadina – .