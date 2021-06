Raccolta differenziata, la Lega: “I nuovi cassonetti ad accesso controllato sono un disastro”

“La sostituzione dei cassonetti con i nuovi ad accesso controllato, anche a Santa Fiora, come negli altri comuni amiatini, si è rivelata un disastro“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Lega Salvini Premier.

“Rifiuti lasciati a terra e ammassati ai bordi della strada che si accumulano lasciando cattivo odore, viste anche le temperature in aumento – continua la nota –. Quanto accaduto era facilmente prevedibile, ci sorprende il motivo per cui il sindaco di Santa Fiora o la giunta comunale non abbiano preso le iniziative necessarie, come dare informazioni adeguate, fare attività di insegnamento prima che i bidoni fossero sostituiti. Tutto ciò ha fatto sì che tutta la popolazione si sia trovata in seria difficoltà. Siamo consapevoli che tale cambio di gestione non è dovuto a una scelta isolata del Comune di Santa Fiora, ma ha una scelta generale fatta da tutti i Comuni del comprensorio. Ci chiediamo come mai non ci si sia mossi con cautela visto che Santa Fiora è arrivata dopo Castel del Piano e Arcidosso, dove questo sistema ha portato a svariati disagi per la popolazione”.

“Possibile che il sindaco non abbia previsto questa situazione? Ci troveremo nei prossime settimane o addirittura mesi a combattere con l’immondizia per le strade, in un periodo come quello attuale in cui il turismo dovrebbe essere salvaguardato, e non trovarsi di fronte ad una situazione così imbarazzante. Chiediamo pertanto che il sindaco e la giunta si attivino per fermare subito questa situazione, implementando fin da adesso le postazioni e con Sei Toscana richiedano o prendono altre iniziative per risolvere la situazione”, conclude la nota.