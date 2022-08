Le squadre di calcio con più fan nel mondo

Il calcio è sempre stato lo sport più seguito nel mondo, con miliardi di tifosi sparsi per il globo e che si uniscono per tifare la propria squadra del cuore. Si può essere fan di una squadra di calcio a diversi livelli: dal seguire solamente le partite, ad avere sempre il merchandising aggiornato e a scommettere il risultato delle partite, ad esempio nel miglior sito scommesse.

In questo articolo scopriremo quali sono le squadre di calcio che hanno più fan nel mondo, ovviamente è quasi impossibile ottenere una cifra esatta su quanti tifosi ha ogni club, ma guardare dati come le vendite di magliette, le dimensioni dello stadio e i followers sui social media, aiuta a creare un quadro approssimativo della popolarità di un determinato club.

Indice

Quale squadra ha più followers? Quali club vendono più merchandising? Quale squadra ha lo stadio più grande?

Quale squadra ha più followers (top 15) ?

Se al 15° posto troviamo già una squadra nostrana come la Roma, con circa 22 milioni di followers sparsi per il mondo, probabilmente trainata dalla fama del suo capitano Francesco Totti, passiamo per Borussia Dortmund, con lo stesso numero di tifosi della Roma, ma più capacità di vendita del merchandising, e atterriamo di nuovo in una squadra italiana: la Juventus è al 13° posto con la sua stima di circa 27 milioni di tifosi nel mondo.

Scalano la classifica al 12°, 11° e 10° posto il Tottenham, il Psg e il Bayern Monaco, che resta un’eccellenza unica di gestione, risultati e capacità di generare utili.

Continuando a scalare la top 10, vediamo al 9° posto l’Inter con i suoi 55 milioni di tifosi stimati in giro per il mondo e all’8° il Milan, che vanta un seguito di ben 95 milioni di tifosi stimati.

Al 7°, 6°, 5° e 4° posto troviamo rispettivamente Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea con cui arriviamo fino ai 145 milioni di fan stimati.

Mentre raggiungiamo la top 3, ci rendiamo conto che c’è un salto enorme rispetto agli altri club: al 3° posto troviamo il Real Madrid con circa 350 milioni di fan, al 2° posto troviamo il Barcellona, con i suoi 450 milioni di fan stimati e al 1° posto troviamo l’inimitabile Manchester United, con circa 650 milioni di fan, risultato conquistato grazie a un lavoro portato avanti nei decenni da Sir Alex Ferguson, che è riuscito a creare una mistica a cavallo tra anni ’90 e 2000 (con David Beckham e non solo a dettar legge), per poi veder raddoppiare i suoi tifosi tra il 2007 e il 2012: come racconta bene Forbes, il Manchester United – con Cristiano Ronaldo – è stata un squadra spettacolare, forte e divertente nel momento cruciale per lo sviluppo del calcio inglese e ancora oggi raccoglie il frutto dei suo lavoro.

Quali club vendono più merchandising?

Ci sono una serie di chiari vincitori quando si tratta di vendite di magliette a livello globale, con milioni e milioni di pezzi realizzati ogni anno. Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Liverpool figurano regolarmente negli elenchi delle maglie più vendute, così come Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus. Secondo Planet Football, la maglia da casa del Liverpool è stata la maglia da calcio più venduta su Amazon, mentre le maglie da casa e da trasferta di Manchester United, Manchester City e Arsenal erano tutte tra le prime 10.

Quale squadra ha lo stadio più grande?

Barcellona e Real Madrid sono tra i primi 10 in termini di capienza dello stadio, ma società del calibro di Manchester United, Liverpool, Juventus e Bayern Monaco sono praticamente assenti. Il Kaiser Chiefs sudafricano e il Club America messicano sono senza dubbio i più grandi club nei rispettivi Paesi, ma il loro fascino non si estende oltre i loro confini allo stesso modo degli altri club. In effetti, solo due dei primi 10 club più seguiti online – Real Madrid e Barcellona – figurano nell’elenco dei club con gli stadi più grandi.