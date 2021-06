“Le sorelle Bertè”: un concerto per ripercorrere una parte di storia della musica italiana

Prosegue il percorso di avvicinamento al Manciano street music festival. Domani, martedì 29 giugno, infatti, è in programma un’altra “tappa” dell’iniziativa “Musica in strada“, pensata per accompagnare il pubblico al festival, che animerà il borgo di Manciano, dal 22 al 25 luglio prossimi, con grandi nomi della musica italiana.

Alle 21.30 la piazza della chiesa di Marsiliana accoglie lo spettacolo “Le sorelle Bertè”: la voce di G. Daniela Samperi, accompagnata dal pianoforte e di Alessio Bucella e dal sax di Michele Santinelli, condurrà lo spettatore in uno spettacolo, con la voce narrante di Daniele Sgherri, che ripercorrerà la storia e i successi delle sorelle Bertè a partire dal loro straordinario repertorio. Una storia italiana, che fa rivivere la storia di due sorelle, Mia Martini e Loredana Bertè, così vicine e così lontane nella vita e nel loro percorso musicale. Uno spettacolo che porta alla luce ricordi della storia della musica italiana e che fa rivivere gli anni più belli di una generazione, i decenni in cui la produzione del Bel Paese ha raggiunto gli apici delle classifiche.

La serata è organizzata in collaborazione con la pro loco di Marsiliana. “Musica in strada” prosegue poi giovedì primo luglio a Manciano con il concerto di Leonardo Pruneti e Rachele Marinelli.

Per tutte le altre date, e per il calendario completo degli eventi, è possibile consultare il sito www.mancianostreetmusicfestival.com.