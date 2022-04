“Le sommelier”: lo spettacolo circense conclude la stagione teatrale

La stagione 2022 del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo si chiuderà venerdì 8 aprile, alle 21.15. con “Le sommelier”, divertente e coinvolgente spettacolo ispirato alla cultura del vino. Una performance “effervescente” fatta di calici e bottiglie, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore. Questo e altro ancora è “Le sommelier”, un viaggio nel mondo dell’enologia ad alto tasso di comicità, proposto dalla compagnia Freakclown, che reinterpreta a modo suo i simboli e i riti legati alla bevanda di Dioniso (non a caso, dio del teatro, oltre che dell’ebbrezza).

In scena saliranno i due attori-clown Alessandro Vallin e Stefano Locati, artisti provenienti dal Cirque du Soleil, autori e interpreti della rappresentazione. Alessandro e Stefano si trasformeranno in improbabili e simpatici sommelier grazie alla regia di Philip Radice, dando vita ad una performance che intreccia musica dal vivo, acrobatica, illusionismo, magia e poesia. Tra battute surreali e virtuosismi enologici, i Freakclown si sono esibiti in teatri, circhi e piazze di tutta Italia, ma anche all’estero in Germania, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna, Sud Africa.

La stagione 2022 si realizza grazie alla sinergia tra amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’impresa culturale Officine Papage.

Biglietti

Spettacolo fuori abbonamento.

Intero 10,00 euro – Ridotto 8,00 euro. Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, dalle 20.00. Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo dalle 16 alle 18.

Si prega di arrivare in teatro almeno 20 minuti prima dell’inizio della performance, per agevolare il controllo del Super Green Pass e l’organizzazione della sala.