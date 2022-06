“Le ragioni del dubbio”: Vera Gheno presenta il suo ultimo libro

Giovedì 9 giugno, alle 17.30, nella libreria AltriMondi di Follonica, il gruppo Arcigay “Piombino Rainbow” e l’associazione Assaggialibri, con il patrocinio della commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica, incontreranno Vera Gheno, sociolinguista errante, saggista e traduttrice.

In questo modo il Toscana Pride, l’annuale parata per i diritti della comunità Lgbtqia+, torna per le strade e fa sentire la sua onda anche a Follonica.

Al centro dell’incontro il suo ultimo libro “Le ragioni del dubbio“, edito da Einaudi. Dopo il successo di “Potere alle parole”, in questo nuovo saggio Vera Gheno torna a indagare i meccanismi della nostra lingua e in queste pagine distilla un “metodo” per ricordarci la responsabilità che ognuno e ognuna di noi ha in quanto parlante; un metodo che si fonda su tre capisaldi: il dubbio e la riflessione, che dovrebbero sempre accompagnarci prima di esprimere qualsiasi pensiero, perché potremmo, nella fretta, non aver compreso di cosa si sta davvero parlando; infine il silenzio, perché talvolta può anche succedere, dopo aver dubitato e meditato, che si decida saggiamente di non avere nulla da dire.

L’interesse per l’uso delle parole e l’aspirazione ad un uso più consapevole e rispettoso della lingua sono gli elementi che hanno creato l’innesco per questo incontro in cui l’autrice incontrerà persone della comunità Lgbt locale. Vera Gheno, specializzata anche in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca, lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l’account Twitter dell’istituzione. Insegna all’Università di Firenze ed è autrice di articoli scientifici e divulgativi. Nei suoi libri riesce sempre a coniugare il rigore scientifico a uno stile brillante, accompagnato da una passione militante per le parole e l’uso che ne facciamo.

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: AltriMondi libreria, via Albereta 50 (Follonica), cell. 366.6148769.