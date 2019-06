Tornano “Le notti dell’archeologia”: il programma delle iniziative nei Musei di Maremma

Da sabato 29 giugno al 4 agosto tornano “Le notti dell’Archeologia”, un’iniziativa promossa dalla Regione Toscana sempre molto attesa da un vasto pubblico di appassionati e non solo: aperture straordinarie serali e notturne, eventi dedicati nei musei e parchi archeologici in tutta la regione.

Questa diciannovesima edizione ha come filo conduttore “Arte e techne“, con l’obiettivo di valorizzare le componenti estetiche ed artistiche delle collezioni dalla preistoria ad oggi con uno sguardo attento sia alle tecniche di realizzazione dei manufatti artistici che alla tecnologia disponibile fin dai tempi più remoti.

Molti musei della rete Musei di Maremma hanno aderito alla manifestazione con un ricco programma di eventi.

Tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo: al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia, mercoledì 10 luglio, alle 21.30, la presentazione del libro di Fabio Calabrese “Un giallo nel mondo dell’arte. La perfetta religiosa dai racconti del maresciallo Damiani”. A seguire, alle 22.30, visita guidata della mostra “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nl Mediterraneo del VI secolo a.C.”, con la direttrice del museo Simona Rafanelli. Mercoledì 31 luglio, alle 21.30, conferenza dal titolo ”Le navi da guerra greche e il dinos attico di Exekias”. Ospite d’onore il direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma Valentino Nizzo. Tutti gli eventi ad ingresso libero.

Al Museo Magma – Museo delle arti in ghisa nella Maremma, nel comprensorio ex Ilva a Follonica, domenica 28 luglio è in programma, dalle 18 alle 23, “Quando l’arte diventa tecnica: luci e suoni nell’antichità”. Un laboratorio per bambini gratuito e della durata di 5 ore per spiegare le tecniche antiche per l’illuminazione e la musica etrusca. Informazioni: tel.0566.59027, e-mail: [email protected]

Ci spostiamo a Grosseto, dove sabato 13 luglio è prevista l’apertura straordinaria del Museo archeologico (Maam), in piazza Baccarini 3, dalle 18 alle 24, con una serata dal titolo ”Oltre il Duomo: approfondimenti e curiosità”. Prevista una visita guidata (inizio alle 18) e alle 21, nella cattedrale di Grosseto, tour guidato e calata nel vano ipogeo con la collaborazione degli speleologi della Società naturalistica speleologica maremmana. Ingresso libero, informazioni al numero 0564.488752 o all’indirizzo e-mail: [email protected]

Andiamo a Massa Marittima, dove al Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale”, in piazza Garibaldi 1, il programma di “Notti dell’archeologia” inizia mercoledì 10 luglio con un laboratorio didattico dalle 21 alle 23, dal titolo “Maestri vasai con la tecnica del colombino”, dedicato a bambini dai 5 agli 11 anni. Martedì 16 luglio, alle 21, conferenza del professor Gianfranco Zidda sulle steli dell’area megalitica in provincia di Aosta, dal titolo “Le stele di Saint – Martin de Corlèans”. Mercoledì 31 luglio, alle 21, laboratorio d’incisione su argilla, sempre per bambini dai 5 agli 11 anni. Infine, venerdì 2 agosto, alle 21, inaugurazione della mostra “La Sfinge di Vulci e gli altri animali fantastici” e conferenza a cura del dottor Carlo Casi sulla statuaria funebre vulcente in età etrusca. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, informazioni al numero 0566.906525 o all’indirizzo e-mail [email protected]

Al Museo archeologico di Saturnia, sabato 6 luglio, alle 21, visita guidata ad ingresso libero dal titolo “Viaggio in una notte di 2500 anni”, sia del museo che del centro storico di Saturnia. Informazioni all’ufficio turistico del Comune di Manciano (tel. 320.9071566).

Andiamo a Scarlino, dove sono state organizzate una serie di conferenze dal titolo: “Leggere il passato attraverso l’archeologia e le scienze applicate”, in collaborazione con gli studiosi del Progetto ERC nEU-Med dell’Università di Siena. Si comincia venerdì 5 luglio a Scarlino scalo con “Il racconto archeologico di un Medioevo inaspettato: il sito di Vetricella ed una nuova prospettiva storica”. Alle 19 visita guidata del sito archeologico. Venerdì 12 luglio, alle 18, al Museo archeologico del Portus Scabris dl Puntone conferenza dal titolo “Tra boschi e paludi nella Val di Pecora. La vita del paesaggio e dell’uomo medievale attraverso il dato archeologico”. Venerdì 19 luglio, in piazza Garibaldi, a Scarlino “Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio scarlinese. Archeozoologia ed archeobotanica raccontano la storia di un paesaggio rurale” e infine il 26 luglio, alle 18, in piazzetta San Martino “Re e Regine nell’Alta Maremma: una complessa storia attraverso lo sguardo dell’archeologia” .

Ci spostiamo nella zona del tufo, al Museo di San Mamiliano, in piazza del Pretorio 12 a Sovana, nel comune di Sorano, dove venerdì 26 luglio, alle 17, si svolgerà la conferenza “I misteri del Cavone, vecchie indagini e nuove scoperte”. A seguire, alle 19, una passeggiata al Cavone, la via etrusca più imponente e suggestiva di Sovana.

A Sorano, nel Parco archeologico Città del Tufo, sabato 3 agosto, alle 18, spettacolo teatrale dal titolo “Il fascino delle rovine”, a cura della compagnia del Teatro Studio di Grosseto. Una rappresentazione suggestiva tra le tombe monumentali etrusche.

Ingresso libero, informazioni al numero 0564.614074 o all’indirizzo e-mail: [email protected]

Il programma dettagliato sulle Notti dell’Archeologia può essere consultato sul sito www.museidimaremma.it.