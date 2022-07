“Le notti della natura”: alla Rocca pisana si parla delle società negli insetti

Alla Rocca pisana di Scarlino si parla delle società negli insetti.

Torna la rassegna “Le notti della natura”, organizzata dal Parco delle Colline Metallifere con i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, diretta dal naturalista Giacomo Radi: l’appuntamento è venerdì 29 luglio alle 21.30. L’evento è gratuito.

Insieme a Radi ci sarà Donato Antonio Grasso, etologo, mirmecologo e professore associato all’Università di Parma per parlare di insetti. L’evento “Il formicaio intelligente” spiega che cosa l’uomo può imparare dagli esseri più piccoli.

«Una colonia di formiche è un microcosmo organizzato, efficiente, collaborativo – spiega Radi –. Un superorganismo dove i singoli individui, obbedendo ognuno a semplici regole, fanno emergere complessi comportamenti collettivi. Così dieci milioni di miliardi di formiche, finemente distribuite in 14.000 specie, hanno colonizzato tutti gli angoli della terra giocando ruoli cruciali in molti ecosistemi. Come comunicano? Come sfruttano le risorse alimentari in modo così efficiente? Come coordinano le attività di migliaia di individui? Quali sono i loro sistemi per combattere le malattie? È possibile trarre vantaggi pratici da queste conoscenze? Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere in questo viaggio in cui le formiche saranno “finestre” attraverso le quali assistere all’emergere, l’uno nell’altro, dei vari livelli di organizzazione biologica».