“Le mille e una notte”: reading e animazione per bambini al San Rocco Festival

Mercoledì 4 agosto il San Rocco Festival, alle 16.30, al Bagno Moderno di Marina di Grosseto, propone “Le mille e una notte“: reading e animazione per bambini.

Già dalla prima edizione è stato dedicato ai bambini uno spazio per valorizzare lo status di Bandiera Verde dei pediatri italiani di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

“Le Mille e una notte” è un testo fondamentale della cultura araba: secoli e secoli di racconti, dall’India alla Persia fino all’Egitto. La meraviglia e la grazia di queste storie, così diverse dalle nostre, non finiscono mai di stupire e meravigliare.

Sara Donzelli, attrice e pedagoga, è maestra nell’arte del narrare e nel coinvolgimento dei più piccoli in giochi e fantasie. Dopo la lettura di due storie i bambini saranno chiamati ad interpretare i vari personaggi, e a disegnare scene e suggestioni

Posti limitati: 3 euro a persona, bambini e adulti. È possibile prenotare e acquistare i biglietti sul portale www.rivieradellamaremma.it/sanroccofestival.

Questa è una settimana fitta di appuntamenti per il San Rocco Festival. Infatti, dopo la serata dedicata a Principina a Mare e il pomeriggio con “Le Mille e una notte”, venerdì 6 agosto, alle 21.30, a Principina a Mare (chiesa Santa Teresa di Lisieux) si terrà il recital “Lo Zoo di Dante” a cura della compagnia Sacchi di sabbia; infine domenica 8 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Shakespearology” della giovane compagnia Sottorraneo, gruppo emergente della scena italiana ed europea. Ingresso 5 euro.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione sul sito www.rivieradellamaremma.it/sanroccofestival per avere assicurato il proprio posto in platea. Infatti, ci sono già stati due sold out. Il festival riprenderà il 13 agosto con il concerto dedicato a Lucio Dalla e proseguirà sino alla fine di agosto.

Il San Rocco Festival, che quest’anno alla sua seconda edizione è stato riconosciuto dal Ministero della cultura tra i 17 nuovi festival multidisciplinari di interesse nazionale, proseguirà sino al 25 agosto a Marina di Grosseto e a Principina a Mare.

Diretto da Giorgio Zorcù, il festival è nato lo scorso anno mettendo insieme le energie organizzative e creative della Pro Loco di Marina e Principina e di Accademia Mutamenti, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e di molte aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno al festival di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri e Vivaio Principina. Rrd – Roberto Ricci Design darà il suo contributo alla produzione di “Ventimila leghe sotto i mari”.