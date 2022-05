Le Lyrial e Scenic Eclipse: due lussuose navi da crociera in arrivo all’Argentario

Tutto pronto a Porto Santo Stefano alla banchina Candi per l’accoglienza nel migliore dei modi previsti dall’etichetta navale dei crocieristi delle altre due lussuose navi da crociera che si succederanno nell’arrivo in questi giorni.

Per entrambe è prevista la cerimonia del “Maiden call” – primo scalo – con la magistrale regia del direttore tecnico del progetto intercomunale PortArgentario Fabrizio Palombo, giovedì mattina, con il comandante Remi Genevaz a bordo della Le Lyral e venerdì, sempre nella mattinata, in banchina con il comandante Radomir Novoso della Scenic Eclipse con la consegna da parte dei rappresentanti del Comune di Monte Argentario del guidoncino, a ricordo dello scalo, e da Artemare Club dei gemelli dell’associazione, indossati ormai da comandanti di transatlantici come Gennaro Arma della Discovery Princess “The brave captain – Il comandante coraggioso”, commendatore della Repubblica Italiana, e Samuele Failla, della Silver Dawn.

Artemare Club che tiene l’archivio storico con tutte le informazioni sulle navi da crociera arrivate all’Argentario e non solo, per i media, studiosi, soci e simpatizzanti, racconta che Le Lyrial è la quarta nave delle sorelle Ponant Cruise, perfetto connubio tra lusso e benessere, è stata costruita da Fincantieri nel 2015, combina il design francese e la competenza italiana nel settore, rendendola una delle navi più innovative sul mercato. I colori degli ambienti interni sono ispirati alle destinazioni della nave, una scala di blu che va dal grigio tenue e luminoso dei ghiacci polari al turchese delle insenature del mar Mediterraneo.

Scenic Eclipse unisce la raffinatezza delle sue 114 suite tutte dotate di veranda con sistemi di sicurezza senza precedenti, in grado di portare i crocieristi dove gli altri hanno solo sognato, si tratta infatti del primo mega-yacht da esplorazione con doppio scafo di classe A1 Super, che consente di navigare in acque vergini e in ambienti naturali estremi, come le coste artiche e antartiche e i fondali marini. La nave vanta un rapporto di circa 1:1 tra ospiti e personale, che garantisce un servizio di alta classe.

I prossimi scali di navi da crociera all’Argentario sono “Le Bouganville” sabato 21 maggio, “Golden Horizon” domenica 5 giugno, “Athena” lunedì 6 giugno, “Emerald Azzurra” domenica 31 luglio e “Europa 2” sabato 20 agosto.