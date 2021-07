Le Dyane: ecco il trio musicale tutto al femminile. Le cantanti grossetane pronte ad esibirsi

Venditti cantava: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano…” e così è stato per tre amiche grossetane, legate a doppio filo dalla passione e dalla professione della musica e da una connessione che ha resistito nel tempo alle singole vicissitudini, agli allontanamenti, alle incomprensioni, alle sfide che la vita lancia ad ognuno.

Manola Venturacci, Sabrina Caprio, Chiara Urgelli, le tre amiche in questione, sono tre “operaie” della musica live e dell’intrattenimento da molti anni.

“Abbiamo lavorato in Italia, all’estero, per i maggiori locali della provincia di Grosseto, così come per le sagre, gli stabilimenti balneari, feste private ed eventi di ogni genere. Da sole, in due o tutte e tre insieme. Poi, in qualche modo, la vita ci ha separate, ma non è stato definitivo – dichiarano -. Perchè a volte il tempo ci concede il tempo. Il tempo giusto per vivere, sperimentare, osservare, valutare, sbagliare, scegliere. E ad un certo punto abbiamo scelto di tornare ad essere ciò che eravamo, anzi, ciò che in realtà siamo sempre state. Galeotta fu una cena reunion a fine 2019. A quel tavolo abbiamo deciso che era ora di riprendere da dove avevamo lasciato. Di lì a pochi giorni sono nate Le Dyane, trio vocale tutto quote rosa con un bagaglio di un secolo di repertorio, italiano ed internazionale. Ovviamente il desiderio di tornare ad esibirci insieme è stato subito ostacolato dal covid-19 e ad un certo punto il senso di rassegnazione è stato duro da combattere”.

Ma stoiche e determinate, senza mollare la presa, tra una diretta social e vidochiamate quotidiane all’ora dell’aperitivo, Le Dyane hanno retto il colpo e, dopo un 2020 sottotono, ci sono! Di nuovo insieme, con tanti appuntamenti pubblici e privati in programma.

Proprio giovedì, 8 luglio, in occasione di “Ristorando” nel centro storico di Grosseto, si esibiranno all’Irish Soul Pub in piazza del Sale.

Con l’entusiasmo e la grinta che le accompagnano da una vita, scanzonate, autoironiche e senza mai prendersi troppo sul serio.