“Le donne tessitrici di pace”: incontro della Commissione pari opportunità in biblioteca

“Il Filo, le donne tessitrici di pace“, è il titolo dell’incontro promosso dalla Commissione e dall’assessorato comunale per le pari opportunità di Massa Marittima, in programma sabato 2 aprile, alle 16.30, alla biblioteca “Gaetano Badii”, nell’ambito del ciclo di iniziative “Non solo l’8 marzo”. Ingresso libero.

“Inizialmente avevamo previsto una giornata di approfondimento con Luisa Bovani sul processo di emancipazione della donna – afferma Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità –, partendo dalla figura femminile nella mitologia. Poi è scoppiata la guerra in Ucraina e abbiamo sentito l’esigenza di mantenere il concetto del filo e della donna tessitrice da cui eravamo partite, ma di dare un taglio diverso trattando il ruolo femminile nei conflitti a supporto della pace. Su questo tema abbiamo costruito un percorso con letture a cura dell’associazione Liber Pater“.

Interverranno la relatrice Luisa Bovani; la consigliera di parità Laura Parlanti; l’assessore alle pari opportunità del Comune di Massa Marittima, Grazia Gucci. Modera la presidente della Commissione comunale per le pari opportunità, Ambra Fontani.

“La giornata rientra nel ciclo di incontri ‘Non solo l’8 marzo’ –aggiunge Grazia Gucci, assessore alle pari opportunità del Comune di Massa Marittima -, che vede coinvolte la Commissione comunale e l’assessorato alle pari opportunità di Massa Marittima nell’organizzazione di diverse giornate di studio e approfondimento, proprio a sottolineare che di pari opportunità, di diritti e di universo femminile non si deve parlare solo l’8 marzo, ma tutto l’anno e questo è il nostro impegno.”

I prossimi appuntamenti di “Non solo l’8 marzo”, realizzati in collaborazione con l’Anpi, sono in programma il 7, 21, e 28 aprile, e il 5 maggio, alle 21 nella sala dell’Abbondanza. Si tratta di giornate di studio in cui attraverso la proiezione di pellicole cinematografiche viene affrontato il tema “La donna nel tempo e nel mondo: la sua capacità di resistere”.