“Le donne nella Commedia di Dante: parole e immagini”: l’opuscolo presentato agli studenti

Venerdì 24 settembre, nei giardini della scuola secondaria di primo grado di Orbetello, verrà presentato l’opuscolo “Le donne nella Commedia di Dante. Parole e immagini. Women in Dante’s Commedia. Words and images”. Promotrice dell’iniziativa è la Commissione per le pari opportunità del Comune di Orbetello, che ha voluto rendere omaggio all’autore della Divina Commedia, in occasione della ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte.

L’opuscolo ha l’obiettivo particolare di celebrare le figure femminili della Commedia le quali, nel periodo in cui il poeta visse, difficilmente erano libere di esprimersi secondo il loro desideri. Eppure, molte di loro hanno lasciato segni importanti nella vita civile, politica e storica della loro epoca. Le donne narrate da Dante hanno personalità variegate: dalle perfide Sapia e Medusa a Beatrice e Santa Lucia, sublimazione dell’amore terreno e celeste.

Sono state quindi individuate donne rappresentative dei tre cantici e i versetti del poema sono stati accompagnati da immagini di artisti famosi, reinterpretate dai bambini e dalle bambine che frequentano il centro estivo organizzato dall’associazione Talaris con il contributo del Comune di Orbetello, con il fine specifico di coinvolgere anche i più giovani in un progetto destinato in modo particolare al target delle scuole primarie e secondarie.

Inoltre, il testo è stato tradotto in inglese per dare risalto alla forza dei versi, che rimane integra e sublime anche in idiomi diversi.

La presentazione avverrà di fronte a un pubblico composto per lo più da giovani studenti e studentesse, sarà introdotto dalla presidente della Commissione Chiara Piccini e sarà seguito da un incontro con il professor Giacomo Moscato, attore noto e autore di molti spettacoli che hanno contribuito ad approfondire e a divulgare la conoscenza del sommo Poeta.

L’opuscolo sarà distribuito nelle scuole e sarà disponibile alla libreria Bastogi di Orbetello, alla libreria Periferica di Albinia, alla biblioteca comunale “Raveggi” e nella sede del Comune.