Le Donne di Magliano cantano le Donne a Capalbio

Domani, a Capalbio primo appuntamento del mini-tour estivo delle Donne di Magliano, che presentano il disco d’esordio “Donne che cantano le Donne“, uscito ad inizio 2018 e distribuito da Believe Music.

Il disco, impreziosito dalla presenza di ospiti illustri già compagni di viaggio delle Donne di Magliano in vari progetti live (gli attori David Riondino e Pamela Villoresi, i musicisti Maurizio Geri e Riccardo Tesi), è concepito come una galleria di ritratti femminili. Alcuni, come “Oh, Violina”, “La mamma ‘un vole”, “La Malcontenta”, “Le streghe di Bargazza”, “Il valzer della povera gente”, sono stati presi a prestito dal ricco repertorio della musica popolare toscana, altri sono canzoni originali delle Donne di Magliano, frutto della collaborazione fra Carla Baldini (musica), Cristiana Milaneschi (testi) ed altri parolieri.

La stessa Baldini è direttrice e ispiratrice del coro che, fondato sei anni fa come progetto-laboratorio di musica popolare nel contesto di Vox Mundi Festival, è cresciuto artisticamente fino al punto di riscuotere con “Donne che cantano le Donne” un grande ed inaspettato successo di pubblico e di critica, successo che ha colto di sorpresa le stesse Donne di Magliano. Il video promo del disco è stato presentato sul canale Tv de La Repubblica; il disco è stato recensito in termini entusiastici sulla stampa nazionale (La Repubblica, Il Manifesto, Il Tirreno) e sulle riviste specializzate, come Rumore, SpazioRock, Rockerilla, Vinile… ed è tuttora in programmazione in più di 100 radio private. Le Donne di Magliano lo hanno presentato dal vivo su Tv2000 ed è passato varie volte su Isoradio Rai.

Il disco “fisico” è già alla terza ristampa ed è in vendita sul mercato italiano (La Feltrinelli, Amazon e su tutti i più importanti store digitali) e internazionale (Ebay negli Stati Uniti e Yandex in Russia).

L’appuntamento con “Donne che cantano le Donne” – uno spettacolo che ci riporta all’atmosfera genuina delle feste nell’aia, dei cantastorie, della musica cantata e ballata dalla gente – è a Capalbio in piazza Magenta (ore 21,30, ingresso libero); poi le DdM saranno giovedì 9 alle 21.30 a Montiano e sabato 11 a Festambiente per un concerto pomeridiano (19.15, nello spazio “Tramonti nell’Uliveto”). Nei loro concerti estivi le DdM – venti donne dai 13 ai 70 anni, tutte del comune di Magliano in Toscana – sono accompagnate da Alessandro Camaiti (chitarra), Andrea Frosolini (violino) e Marco Ronconi (percussioni).

Info: donnedimagliano@gmail.com, 335.5849911