“Le bugie uccidono”: Vanessa Incontrada presenta il suo libro al Polo universitario

Attrice, conduttrice, cantante e anche scrittrice.

Esce in libreria “Le bugie uccidono“, il secondo libro di Vanessa Incontrada scritto in collaborazione con Alicia Soler Noguera, edito da La Nave di Teseo.

A quattro anni dall’uscita del suo primo romanzo e dopo due anni di lavoro, Vanessa Incontrada presenta un nuovo libro.

L’appuntamento, organizzato dalla libreria Mondadori di Grosseto, è in programma venerdì 13 dicembre, alle 18, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori 43 a Grosseto. Dialogherà con l’attrice Giacomo Moscato, attore grossetano.

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978 e all’età di 17 anni inizia a lavorare come modella, viaggiando in tutto il mondo. Dopo alcune esperienze televisive nel nostro Paese, nel 2003 debutta sul grande schermo nei panni della bella e capricciosa non vedente di cui si innamora il timido insegnante interpretato da Neri Marcorè in “Il cuore altrove” di Pupi Avati. Tra una conduzione, una fiction e un film al cinema, Vanessa Incontrada è diventata uno dei volti più noti del nostro Paese. Brava, simpatica e genuina, la bella spagnola è seguitissima anche sui social.

“Le bugie uccidono”

A differenza del primo romanzo, molto autobiografico, in “Le bugie uccidono” si racconta la storia di due amiche, Victoria Neri (fotografa di successo) e Bibiana Clos (modella spagnola), e della misteriosa morte di una delle due. La storia è ambientata nel maggio 2012. Victoria Neri, incinta di tre mesi, sta per raggiungere la sua migliore amica a pranzo, quando poco prima di uscire dal suo studio fotografico (gestito con l’amico Mirco Galanti) viene fermata dal commissario Giovanni Carrara che le comunica la tragica notizia: Bibiana Clos, l’amica d’infanzia che voleva incontrarla per confidarle un segreto, è stata trovata morta in casa. Sulle prime sembrerebbe che la donna abbia deciso di suicidarsi ingerendo una massiccia dose di barbiturici, ma solo scavando nel passato delle due donne e indagando sull’amicizia nata nel periodo dell’infanzia, quando entrambe vivevano ancora Barcellona, si scopre la verità.