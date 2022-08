“Sai qual è un posto sempre bello? Grosseto!“. Per promuovere il capoluogo maremmano come meta di vacanza ideale per tutto l’anno, l’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto questa volta ha scelto la radio, un mezzo di comunicazione che non ha mai conosciuto crisi tra tutte le fasce d’età.

E così su Rds – seconda emittente radiofonica nazionale per numero di ascoltatori, con quasi cinque milioni di contatti medi giornalieri – da lunedì 8 agosto andrà in onda uno spot tutto dedicato a Grosseto. In 30 secondi, il racconto di un territorio attraverso una semplice filastrocca-indovinello recitata da una voce di bambina, con il sottofondo delle celebri note delle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Perché il titolo dello spot è proprio “Le quattro stagioni di Grosseto”.

«Indovina indovinello, sai qual è un posto sempre bello? In estate vado al mare, in autunno a camminare, in inverno quant’è bello mangiare, in primavera a pedalare. Hai indovinato? Ma sì… è Grosseto, nella Maremma Toscana! Ti aspetto qui in ogni stagione dell’anno!». Un mix di voce, note ed effetti sonori, ognuno legato a un diverso momento della vacanza a Grosseto: il mare, la natura, posate e bicchieri, la bici, le passeggiate, lo sport. Tutti elementi che rendono il capoluogo della Maremma una località sempre accogliente, in ogni stagione dell’anno. Lo spot andrà in onda – almeno in questo primo ciclo di trasmissioni – fino a domenica 14 agosto, per un totale di 42 passaggi, distribuiti in tutto l’arco della giornata: la “prima assoluta” è in programma per le ore 6.17 di lunedì 8 agosto; i passaggi successivi sono previsti poi nella stessa giornata per le ore 9.37, 13.37, 15.17, 18.17 e 23.37. Tutti sintonizzati su Rds per “Le quattro stagioni di Grosseto”.