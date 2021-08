Nuova 123 raddoppia: altri 12 posti di lavoro per WindTre e Kenovo. Come candidarsi

Il gruppo Nuova 123, che attualmente a Grosseto conta quattro punti vendita dei marchi WindTre e Kenovo, ha in programma di ampliare il proprio organico e offre 12 nuovi posti di lavoro. Numeri alla mano, si tratta di un vero e proprio raddoppio della forza lavoro: a ricerca di personale ultimata, infatti, i dipendenti di Nuova 123 arriveranno a 25 unità.

Una performance decisamente in controtendenza – rispetto alla crisi globale acuita dalla pandemia – per il gruppo grossetano guidato dal ceo Federico Chiezzi (nella foto). Non solo: la stessa società annuncia l’intenzione di espandersi ulteriormente nell’immediato futuro, stringendo accordi di franchising con altri brand di livello nazionale per aprire altri punti vendita in città.

«Cerchiamo 12 addetti alla vendita per i nostri quattro punti WindTre e Kenovo di Grosseto – spiega Federico Chiezzi – da impiegare nella nuova stagione invernale in arrivo. Non cerchiamo stagionali, ma addetti da inserire nello staff e da assumere anche a tempo indeterminato: offriamo accordi previsti dai contratti nazionali di lavoro, niente retribuzioni legate a provvigioni o partite Iva».

I requisiti? «Prediligiamo persone con esperienza nella vendita e nei contratti, che abbiano già lavorato nel comparto dell’elettronica oppure con fornitori di luce o gas. I candidati possono inviare il curriculum via mail a curriculum@centoventitre.net: selezioneremo i migliori per un colloquio e gli assunti prenderanno servizio dopo l’estate».

Il gruppo Nuova 123 attualmente gestisce tre punti vendita WindTre e un punto vendita Kenovo (specializzato nella tecnologia rigenerata e nuova di computer, tablet, smartphone e accessori) a Grosseto: «Siamo specializzati nella gestione dei rapporti in franchising con i brand che selezioniamo – dichiara ancora Chiezzi – e nei nostri programmi c’è sicuramente l’intenzione di espanderci con l’apertura ad altri marchi. La nostra è un’attività in pieno sviluppo: da qui la necessità di ampliare l’organico, e credo rappresenti un’ottima occasione per chi vuole intraprendere un percorso lavorativo».