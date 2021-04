Acqua Village cerca 150 persone per la stagione estiva: ecco come candidarsi

In attesa di conoscere i protocolli anti-contagio stabiliti dal Governo, Acqua Village è alla ricerca di personale per le due strutture toscane a Cecina e Follonica.

I posti di lavoro a disposizione sono 150: per candidarsi occorre collegarsi al sito di Acqua Village (www.acquavillage.it) nella sezione “Lavora con noi” e compilare il modulo. Una volta inviata la richiesta, attendere qualche istante per la conferma. Chi sarà selezionato verrà contattato successivamente per concordare un colloquio.

Acqua Village cerca nello specifico assistenti bagnanti e di stabilimento, personale per la ristorazione e bar, per la reception, per la segreteria e le casse, per il bazar, per il ricevimento agli ingressi e per le attività commerciali interne ai parchi acquatici. Si ricercano anche giardinieri e addetti alle pulizie.

Per partecipare alle selezioni servono alcuni requisiti fondamentali: intraprendenza, capacità di fare squadra e disponibilità a lavorare tutta la stagione estiva – a rotazione nei giorni festivi – sulla base delle norme contrattuali. Un altro requisito riguarda la residenza o la possibilità di alloggio nelle zone di Grosseto e Livorno. È richiesta inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese.

I contratti sono a tempo determinato (part-time e a tempo pieno) in funzione della disponibilità. È previsto un percorso di formazione mirato all’attività che verrà svolta nel corso della stagione. Non verranno presi in considerazione i curricula inviati per e-mail o presentati agli uffici dei parchi. Chi avesse difficoltà a inviare la domanda o il curriculum può contattare la segreteria dei parchi acquatici dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, al numero 0566 263735.