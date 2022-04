Ripristino delle strisce pedonali e messa in sicurezza dei tombini: ripresi i lavori in viale Uranio

Sono ripartiti oggi i lavori previsti dal Settore viabilità del Comune di Grosseto per la messa in sicurezza di viale Uranio.

Terminato il lavoro di chiusura dei varchi tra le corsie, si sta intervenendo adesso per la messa in sicurezza dei tombini, che devono essere riportati al livello della sede stradale, e il ripristino degli attraversamenti pedonali.

Proprio sulle “strisce” presenti nel tratto prospiciente l’edicola del centro commerciale verrà effettuato un restringimento della carreggiata tramite un intervento sul marciapiede, come già fatto all’altezza delle scuole medie.

“Tutte azioni, come previsto nei nostri obiettivi di mandato – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla viabilità Riccardo Megale –, mirate a migliorare la fruibilità delle strade cittadine, urbane ed extraurbane, e a rendere sicuro il transito di ogni tipo di veicolo, così come l’attraversamento da parte dei pedoni, in una zona dove erano frequenti le situazioni di pericolo ai numerosi incroci e proprio in prossimità delle strisce pedonali.”