Via Tiepolo si rià il trucco: il Comune investe 62mila euro

“In questi giorni stiamo intervenendo in via Tiepolo, attraverso la manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e dell’area di parcheggio delle residenze della via stessa”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antofrancesco Vivarelli Colonna.

“La ditta appaltatrice che si sta occupando dei lavori è Costrade di Conti, che ringrazio fortemente – spiega il sindaco -. I lavori, di 62.000 euro, saranno così funzionali anche alla scuola di via Giotto“.